الطقس مستقرّ.. إليكم تفاصيله

A + A -

تنكفئ الكتل الهوائية الرطبة اليوم ويعود الطقس الى الاستقرار. ويستمر الطقس مستقرًا لغاية ليل الاحد المقبل.

في تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً بين ١٧ و ٢٤ درجة، بقاعا بين ٧ و ٢١ درجة، وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١١ و ١٩ درجة.

- الجو مشمس الى غائم جزئياً.

- الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪.

- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa

.

- الرؤية جيدة

.

- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبيلن:

الجمعة: طقس مشمس الى غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٤ درجة ساحلا، ٧ و ٢٢ بقاعاً، وبين ١١ و ١٩ درجة على ال ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

السبت: طقس قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٤ درجة ساحلا، ٧ و ٢٢ بقاعا،ً وبين ١١ و ١٩ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.