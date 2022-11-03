تويوتا ترسي معايير جديدة في فئة السيدان المدمجة مع إطلاق مركبة تويوتا يارس 2023 الجديدة كُلِّياً

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• عناصر لافتة في التصميم تُبرز الإطلالة الأنيقة والعصرية للمركبة الجديدة كلياً، وتعزز مقصورتها الداخلية الرحبة والأنيقة من راحة الركاب

• تجربة قيادة سلسة من خلال الميزات المُساعِدة، مثل نظام مثبت السرعة المتكيف، وشاشة الوسائط المتعددة مقاس 8 بوصات المتوافقة مع نظامَيْ "أبل كاربلاي" و"أندرويد أوتو".

أعلنت شركة تويوتا اليوم عن إطلاق مركبة تويوتا يارس 2023 الجديدة كُلِّياً في الشرق الأوسط، لترسي بذلك معايير جديدة من الأناقة والقوة والتطور في فئة مركبات السيدان المدمجة، وتقدم تجربة قيادة من شأنها أن تعزز مكانة وجاذبية هذا الطراز في أسواق المنطقة. إذ تجمع هذه المركبة التي طال انتظارها بين التصميم الأنيق وتوفيرها لأعلى مستويات الراحة، إلى جانب المزج بين الجودة وقوة التحمل والاعتمادية الذي تشتهر به مركبات تويوتا. أعلنت شركة تويوتا اليوم عن إطلاق مركبة تويوتا يارس 2023 الجديدة كُلِّياً في الشرق الأوسط، لترسي بذلك معايير جديدة من الأناقة والقوة والتطور في فئة مركبات السيدان المدمجة، وتقدم تجربة قيادة من شأنها أن تعزز مكانة وجاذبية هذا الطراز في أسواق المنطقة. إذ تجمع هذه المركبة التي طال انتظارها بين التصميم الأنيق وتوفيرها لأعلى مستويات الراحة، إلى جانب المزج بين الجودة وقوة التحمل والاعتمادية الذي تشتهر به مركبات تويوتا.

وبهذه المناسبة، قال هيديوكي كامينو، كبير المهندسين لمركبة تويوتا يارس 2023 الجديدة كُلِّياً: "عندما قمنا بتطوير مركبة تويوتا يارس 2023 الجديدة كُلِّياً لم يقتصر هدفنا على ضمان الجانب العملي منها فحسب، بل حرصنا أيضاً على أن تُمثِّل نمط حياة عملائنا وقيمهم. ويتبنى الجيل الجديد من مركبات السيدان أسلوب تصميم أنيق وقوي بسقفها المنحني للخلف، والذي يعكس قوة علامة تويوتا يارس واعتماديتها التي حظيت بولاء واهتمام كبير من المتابعين في جميع أنحاء المنطقة. ولقد بذلنا جهدنا لتكون هذه المركبة ذات الجودة العالية في متناول العديد من العملاء قدر الإمكان، ونأمل أن تحظى باستحسان عدد كبير من الأشخاص تماماً كما كان الحال مع الطُرز السابقة".

من جهته، قال كي فوجيتا، الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "نحن سعداء للغاية بإطلاق مركبة تويوتا يارس الجديدة كُلِّياً في الشرق الأوسط، التي حظيت بترقيات كبيرة لتُقدم أداءً مميزاً، وتجربة قيادة ممتعة، مع توفير مستويات استثنائية من الكفاءة في استهلاك الوقود، الأمر الذي يتماشى مع التزام شركة تويوتا الراسخ بتحقيق الحياد الكربوني. وأود أن أشكر عملاءنا في المنطقة على دعمهم المتواصل وآرائهم القيمة التي تشكل مصدر إلهام لنا خلال رحلتنا في الابتكار وإنتاج "أفضل المركبات على الإطلاق" التي تهدف إلى تجاوز توقعاتهم".

وبفضل تصميمها الداخلي والخارجي الأخَّاذ، ومقصورة الركاب المتعددة المزايا، وديناميكيات القيادة فائقة الدقة، تحقق مركبة تويوتا يارس الجديدة كُلِّياً مجدداً التوازن بين اللمسات الجمالية والهندسة الرائدة في فئتها. كما زاد عرض الطراز الجديد بمقدار 10 ملم ليصبح 1,740 ملم، وزاد طول قاعدة العجلات بمقدار 70 ملم لتصبح 2,620 ملم بدلاً من 2,550 ملم، وذلك مع المحافظة على كل من الطول والارتفاع الكلي للمركبة البالغ 4,425 ملم و1,480 ملم على التوالي، مما يجعل الطراز الجديد الأكثر اتساعاً مقارنة بالطراز الحالي.

ويتميز المظهر الخارجي لمركبة تويوتا يارس 2023 الجديدة كُلِّياً بتصميم ملفت وأنيق؛ فمن الأمام، تتسم المركبة بمصدٍّ منخفض، وشبك أسود لامع جديد، بالإضافة إلى مصابيح LED جديدة ذات التصميم النحيف. أما الجزء الجانبي للمركبة، فيسهم السقف المنحني للخلف بإضافة لمسات جمالية ديناميكية وعصرية عليها بشكل واضح، فيما يعكس التصميم الخلفي الانسيابي ثباتها وأناقتها.

أما المقصورة الداخلية الرحبة لمركبة تويوتا يارس 2023 الجديدة كُلِّياً، فتوفر المزيد من الراحة والملاءمة لكل من السائق والركاب. تتمتع لوحة العدادات الرقيقة والعريضة بلمسات أنيقة تبرز بشكل أكبر من خلال البطانة الناعمة الممتدة على الأبواب الأمامية، كما تضم شاشة مقاسها سبع بوصات من نوع TFT تعرض معلومات متعددة، إلى جانب عداد سرعة رقمي. ويمكن ضبط الشاشة على أحد الأنماط الأربعة المتوفرة، مما يسمح للسائق بتخصيص تجربته وتحسينها بالكامل.

وصُمِّمت المقصورة الداخلية بشكلٍ يمنح السائق رؤية أوضح، كما تضم العديد من أماكن التخزين المتواجدة في الأبواب الأمامية والخلفية، والتي تشمل حاملات الأكواب وقوارير الماء الصغيرة والكبيرة والمستندات. من جهة أخرى، تتميز المركبة بصندوق أمتعة واسع تبلغ سعته 475 لتراً، ويأتي بلوحة قابلة للطي تعمل كفاصل لإتاحة إمكانية توزيع الأمتعة بشكل أفضل.

كما تستضيف المقصورة الداخلية للمركبة مجموعة من الميزات العملية، ومنها: شاشة الوسائط المتعددة مقاس 8 بوصات مزودة بنظامي "أبل كاربلاي" Apple CarPlay و"أندرويد أوتو" Android Auto، ومنفذ "يو إس بي" على الوحدة الرئيسية،. وتشمل الميزات الإضافية أيضاً نظاماً صوتياً بأربعة ، ونظام تكييف للهواء مع فتحتي تهوية للمقاعد الخلفية لتوفير مزيد من الراحة للركاب. إلى جانب ذلك، يحظى الأهل بمستويات إضافية من راحة البال التي يوفرها نظام تويوتا للأمان "أيزوفيكس" ISOFIX، والذي يربط مقاعد الأطفال بإحكامٍ.

وتَعِد مركبة تويوتا يارس 2023 الجديدة كُلِّياً بتقديم تجربة قيادة ديناميكية، إذ تتوفر بمحرك رباعي الأسطوانات مجهز بعمود كامات علوي مزدوج مؤلف من 16 صماماً ويعمل بتقنية توقيت الصمامات المتغير الذكي المزدوج Dual VVT-i" المحرك بسعة 1.5 لتر يقدم تسارعاً سلساً واستجابة سريعة ويوَلِّد قوة 105 حصان وعزم دوران 138 نيوتن-متر لعزم الدوران

ويقترن المحرّك بناقل الحركة المتغير المستمر (CVT)، والذي يحاكي ناقل الحركة المتسلسل بسبع سرعات، ويوفر تسارعاً قوياً وسلساً منذ بدء تشغيل المركبة وعند الانطلاق بسرعات منخفضة، وتسارعاً هادئاً وفعالاً وكفاءة ممتازة في استهلاك الوقود مع السرعات الأعلى. وتُسهم التحسينات التي أُدخلت على كلٍّ من هيكل المركبة ومنصتها ونظام التعليق الخاص بها في تحقيق مستويات فائقة من التحكم والثبات والراحة في القيادة. كما تتميز المركبة بقدرتها العالية على المناورة من خلال نصف قطر دوران يبلغ 4.8 متر.

وبالإضافة إلى ذلك، تتميز مركبة تويوتا يارس 2023 الجديدة كُلِّياً بمجموعة شاملة من ميزات السلامة لحماية سائقيها وركابها، تتضمن وسائد هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS)، التي تتوفر بوسادتين ، تشمل وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي ونظام التحكم في ثبات المركبة (VSC)، ونظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام مساعد الكبح (BA)، ومكابح التوقف الإلكترونية (EPB) مع وظيفة تثبيت الفرامل، ونظام منع الانزلاق (TRC)، ونظام المساعدة في الانطلاق على المرتفعات (HAC)، بالإضافة إلى غيرها من الميزات المتنوعة.

وتتوفر مركبة تويوتا يارس 2023 الجديدة كُلِّياً بمجموعةٍ من خيارات الألوان الخارجية المميزة التي تتيح للعملاء فرصة التعبير عن شخصياتهم المتفردة. إذ يُمكنهم الاختيار من بين سبعة ألوان خارجية مميزة تُشكِّل إضافة قيمة إلى جاذبية تصميم المركبة. وتشمل هذه الألوان ثلاثة ألوان جديدة، هي: الفولاذي المعدني المتدفق، والقرمزي البرّاق، والرمادي المعدني، وقد أُضيف اللونان الأخيران حديثاً بشكل خاص لهذه المركبة. أما المقصورة الداخلية، فتأتي باللون الأسود والبيج.