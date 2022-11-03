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"الدستوري" يستكمل اليوم "القرارات" بشأن الطعون

3
NOVEMBER
2022
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بعد البتّ في الدفعة الأولى من الطعون النيابية الـ15 المقدّمة أمام المجلس الدستوري، والذي أفضى إلى ردّ 5 طلبات من دون تسجيل أي مفاجآت قد تؤثّر على توزيع الخارطة البرلمانية وانعكاسها على مسار انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي دخل مسلسل الفراغ مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، في ظلّ غياب التوافق بين الكتل أو بروز مؤشرات إيجابية قد تدفع الإستحقاق المأزوم نحو خواتيمه الديمقراطية المرتجاة، أكّد أحد أعضاء المجلس الدستوري لـ»نداء الوطن»، أن «المجلس سيستأنف جلساته اليوم لاستكمال البتّ في الطعون النيابية الـ10 المتبقية على طاولته»، مُستبعداً إصدارها كلّها.
 
وعمّا ستفضي إليه الطعون من إبطال نيابات أو إعادة انتخاب أو ردّها، أشار إلى أنّ «القرار سيتخذ في الجلسة بعد الإنتهاء من دراسة الملفات ليُبنى على الشيء مقتضاه».
 
وتتوزّع الطلبات الـ10 المُنتظرة أمام المجلس الدستوري على الشكل التالي:
 
- جوزيفين زغيب ضدّ النائب فريد الخازن الفائز عن المقعد الماروني في كسروان.
 
- حيدر زهر الدين عيسى ضدّ النائب أحمد رستم الفائز عن الموقع العلوي في عكار.
 
- إيلي شربشي ضدّ النائب سينتيا زرازير الفائزة عن مقعد الأقليات في بيروت الأولى.
 
- النائب السابق فيصل كرامي ضد كل من النواب رامي فنج، إيهاب مطر، فراس السلوم، في دائرة الشمال الثالثة.
 
- النائب السابق أمل أبو زيد ضدّ النائب سعيد الأسمر عن مقعد جزين.
 
- زينة كمال منذر ضدّ النائب فيصل الصايغ عن المقعد الدرزي في بيروت الثانية والنائب وضاح الصادق الفائز عن المقعد السنّي في بيروت الثانية.
 
- جاد غصن ضدّ النائب رازي الحاج عن المقعد الماروني في المتن والنائب أغوب بقرادونيان عن المقعد الأرمني في المتن.
 
- حيدر ناصر المرشح عن المقعد العلوي في طرابلس ضدّ النائب إيهاب مطر عن المقعد السنّي في طرابلس وفراس السلوم عن المقعد العلوي في طرابلس.
 
- سيمون صفير ضدّ نعمة أفرام وفريد هيكل الخازن في كسروان - جبيل عن المقعد الماروني.
 
- واصف الحركة ضد النائب فادي علامة عن المقعد الشيعي في دائرة بعبدا.
 
يُذكر أن المجلس الدستوري ردّ في جلسته الأولى الطلبات المقدّمة من بول حامض على الياس الخوري (طرابلس) ومحمد شفيق حمود على بلال الحشيمي (زحلة) وابراهيم عازار على سعيد الأسمر (جزين) وطانيوس محفوظ على جميل عبود (طرابلس) و»الأمل والوفاء» على فراس حمدان (حاصبيا مرجعيون).
نداء الوطن
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