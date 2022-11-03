living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الخميس 3 تشرين الثاني 2022

3
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تقول مصادر أوروبية إن شهر تشرين الثاني سيشهد نهاية آخر فصول تدمير منشآت الكهرباء في أوكرانيا وتحويل مدنها للعتمة والبرد في الشتاء وإن ذلك يعني تدفق أكثر من عشرة ملايين نازح أوكراني نحو الدول الأوروبية في ظروف عجز أوروبي عن تحمل أي أعباء إضافية.

 

خفايا

قال مصدر نيابي إن بكركي قادت إسقاط مبادرة الرئيس نبيه بري للحوار وإن الهدف اللاحق هو إسقاط نصاب الثلثين واعتبار نصاب انتخاب رئيس الجمهورية 65 نائباً وإن الحملة بهذا الاتجاه تهدف لتمرير رئيس يمكن تأمين هذا العدد حضوراً وانتخاباً لضمان فوزه دون الثنائي أمل وحزب الله وحلفائهما.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
تلقى لبنان ضمانات من دولة كبرى أن لا تأثير مباشراً لنتائج الانتخابات الإسرائيلية على اتفاقية الترسيم البحري.


غمز
سمع مستشار رئاسي ووزير سابق من مرجع سابق كلاماً لم يكن يرغب أن يسمعه في أيامه الأخيرة.


لغز
يقول عارفون أن جرس إنذار بعثت به دوائر المالية، ملخصة أن لا رواتب منتظمة أو زيادات ما لم يدخل العمل بالدولار الجمركي حيّز التنفيذ.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يلتقي معارضون وموالون نافذون على أن ورقة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، المستقبلية، قد احترقت بالكامل.

 

عبَّر مسوؤلون في حزب بارز عن عدم ارتياحهم لحالة الاشتباك القائمة بين الحليف وحليف الحليف.

 

امتعض مرجع نقابي من التأجيل الثاني عمداً لاجتماع نقابي وزاري في إحدى الوزارات المعنيّة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout