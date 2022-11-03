أسرار الصحف ليوم الخميس 3 تشرين الثاني 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تقول مصادر أوروبية إن شهر تشرين الثاني سيشهد نهاية آخر فصول تدمير منشآت الكهرباء في أوكرانيا وتحويل مدنها للعتمة والبرد في الشتاء وإن ذلك يعني تدفق أكثر من عشرة ملايين نازح أوكراني نحو الدول الأوروبية في ظروف عجز أوروبي عن تحمل أي أعباء إضافية.

خفايا

قال مصدر نيابي إن بكركي قادت إسقاط مبادرة الرئيس نبيه بري للحوار وإن الهدف اللاحق هو إسقاط نصاب الثلثين واعتبار نصاب انتخاب رئيس الجمهورية 65 نائباً وإن الحملة بهذا الاتجاه تهدف لتمرير رئيس يمكن تأمين هذا العدد حضوراً وانتخاباً لضمان فوزه دون الثنائي أمل وحزب الله وحلفائهما.

اللواء: أسرار

همس

تلقى لبنان ضمانات من دولة كبرى أن لا تأثير مباشراً لنتائج الانتخابات الإسرائيلية على اتفاقية الترسيم البحري.



غمز

سمع مستشار رئاسي ووزير سابق من مرجع سابق كلاماً لم يكن يرغب أن يسمعه في أيامه الأخيرة.



لغز

يقول عارفون أن جرس إنذار بعثت به دوائر المالية، ملخصة أن لا رواتب منتظمة أو زيادات ما لم يدخل العمل بالدولار الجمركي حيّز التنفيذ.



نداء الوطن: خفايا

يلتقي معارضون وموالون نافذون على أن ورقة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، المستقبلية، قد احترقت بالكامل.

عبَّر مسوؤلون في حزب بارز عن عدم ارتياحهم لحالة الاشتباك القائمة بين الحليف وحليف الحليف.

امتعض مرجع نقابي من التأجيل الثاني عمداً لاجتماع نقابي وزاري في إحدى الوزارات المعنيّة.