خططوا لارتكاب اعتداءات في لبنان.. توقيف أشخاص لانتمائهم إلى داعش

A + A -

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٨ أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (أ.خ.) لانتقاله بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٠ إلى سوريا بهدف الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي والقتال إلى جانبه، ولعودته خلسة إلى لبنان وتجنيده أشخاصاً لمصلحة التنظيم، وإرسال بعضهم إلى مناطق النزاع، وتحضير البعض الآخر لارتكاب اعتداءات في الداخل اللبناني، وذلك من خلال إعدادهم ذهنياً وجسدياً، وشراء أسلحة ورمانات يدوية لهم كي ينفذوا مخططاته.

وقد تمكنت المديرية من توقيف المتورطين معه وعلى رأسهم المدعو (ع.ر.) الذي كان يتهيأ لتنفيذ مخطط إرهابي.

تستمر التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.