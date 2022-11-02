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الحلبي يعلن إقفال المدارس في طرابلس غدا حدادا!

2
NOVEMBER
2022
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قرر وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي تعطيل المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية في طرابلس طوال يوم غد الخميس حدادا، بعد الفاجعة التي تعرضت لها ثانوية القبة الرسمية المعروفة سابقا بمدرسة الأميركان.

وعبّر الحلبي عن حزنه، وتوجه نحو أهل الفقيدة ومدرستها وأساتذتها ورفاقها بأحر التعازي ، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وأوفد المدير العام للتربية عماد الأشقر، ورئيس المنطقة التربوية في الشمال نقولا الخوري، ومهندس المنطقة للكشف الميداني الأولي، وكلف لجنة تحقيق هندسية وفنية للتعمق بالكشف على المبنى، ورفع تقرير مفصل حول أسباب الحادث والمسؤوليات المترتبة عليه، ليبنى على النتائج المقتضى القانوني سريعا وعلى نحو حاسم.

وأكّد الحلبي أنه “سيتخذ أقصى العقوبات في حال ثبوت أي إهمال “، مشددا على أن “سلامة المباني المدرسية أولوية مطلقة ,لأنها تحتضن أغلى من في الوطن ، وهم أبناء الوطن وبناته الذين نرى فيهم أمل الوطن ومستقبله”.

وأجرى الوزير الحلبي إتصالا برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الموجود في الجزائر، والذي عبر عن ألمه وحزنه لفقدان التلميذة وإصابة رفاقها ، وكلف الرئيس ميقاتي الهيئة العليا للإغاثة الحضور ميدانيا والمساعدة. كما اتصل الوزير الحلبي بوزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض لتأمين العلاج للمصابين، وأجرى اتصالا باليونيسف لتغطية تكاليف العلاج والاستشفاء، وهو يتابع مع أركان وزارة التربية تطورات الوضع على الأرض لحظة بلحظة.

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