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متعاقدو التعليم الأساسي: وزارة التربية تلقّت ما يفوق المليار و200 مليون دولار دعم من المنظمات.. فأين الأموال والصيانة؟

2
NOVEMBER
2022
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تناولت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في بيان،”فاجعة سقوط سقف غرفة صف التلميذة ماغي محمود ابنة 16 عاما فوق رأسها في مدرسة الامركان الرسمية في طرابلس”.

ولفتت الى أن “ماغي لم تمت بل قُتلت بسب فساد المسؤولين الذين تركوا المدرسة بلا صيانة، ومسؤوليتهم لا تقل عن مسؤولية كل من لم يفتح ملف التوزيع الجغرافي للمدارس الرسمية في لبنان، حيث شيّدت بعض مبانيها الحديثة ضمن أماكن جغرافية ضمن سياسة 6و6 مكرر او بنفوذ سياسي، في حين عدد طلابها خجول جدا وبقي استمرارها للتنفيع السياسي، ولم ترشد المدارس حيث الاكتظاظ السكاني والاقبال الكبير على المدارس الرسمية”.

وسألت: “ماغي شهيدة المدرسة الرسمية التابعة لوزارة التربية التي تلقت آخر عشر سنوات ما يفوق المليار و200 مليون دولار دعم من المنظمات، فأين الأموال وأين المنظمات وأين كل موظف شيطان اخرس من قتل هذه التلميذة البريئة؟”.

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