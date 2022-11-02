السعودية تتطلّع الى انتخاب رئيس لبناني يكون قادرا على توحيد البلاد

A + A -

لفت وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان الى أنّ المملكة تشدد على محورية سيادة الدولة اللبنانية وأمنها واستقرارها.

وأعلن بن فرحان، خلال القمة العربية في الجزائر، تتطلّع السعودية الى انتخاب رئيس يكون قادرا على توحيد البلاد.

وأشار الى أنّ الصراعات الجيوسياسية تنذر بتقويض العالم على مواجهة التحديات، مشددا على أنه يجب توحيد المواقف لتحقيق غايات العمل العربي المشترك.

وأكد بن فرحان أنّ التدخلات الخارجية والميليشيات تحتم تكاتف جهودنا لمواجهتها، مشيرا الى رفض نهج التوسع والهيمنة على حساب الآخرين.