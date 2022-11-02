living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الخليل: لإيجاد آليات يستطيع معها الموظف والمتقاعد الحصول على راتبه في أي مركز مالي

2
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شدد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل على أهمية أن نعي جميعاً أن تسيير شؤون الناس وتوفير احتياجاتهم على أولويتها، توازي الحاجة إلى مراعاة كل ما يحول من دون خلق المزيد من الإرباك الاقتصادي والمالي والنقدي، كي لا تخسر الناس مكتسباتها.
وأكدّ أمام وفد من ضباط وأفراد متقاعدين من قوى الأمن الداخلي أن موازنة العام 2022 وعلى الرغم من طبيعتها الإستثنائية، وحصر بنودها الرئيسية بالخطوات التصحيحية، تبقى قادرةً عند وضعها موضع التنفيذ، أن تحقق نوعاً من الانتظام المالي والنقدي، وأن تلبي احتياجات الناس الملّحة، وفي مقدمها وضع قواعد لآليات تلبية الحد المطلوب من الخدمات الإجتماعية والصحية، ولصرف رواتب القطاع العام والمتقاعدين من مدنيين وعسكرين.

واعتبر أن التوازن مطلوب للحد من المزيد من التشوّه في أسس المالية العامة، ولتوفير ديمومة لكل التقديمات سواء على مستوى تصحيح الرواتب والأجور أو على مستوى المتممات المرتبطة بها.
وقد طالب الوفد الوزير الخليل بالسعي لدى مصرف لبنان، لإيجاد آليات يستطيع معها الموظف والمتقاعد الحصول على راتبه في أي مركز مالي يعتمد من المراكز المنتشرة في كافة الأراضي اللبنانية، لتجنب عناء الإنتقال وكلفته، وكذلك عناء الإنتظار أمام آلات سحب الأموال من المصارف.
وقد وعد الوزير الخليل الوفد بالسعي بالإمكانات المتاحة للمساعدة في تلبية المطالب المحقّة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout