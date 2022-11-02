living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لهذا السبب... مواد غذائية أساسية سترتفع رسومها 10 أضعاف!

2
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي بياناً عبّرت فيه عن أسفها الشديد لعدم إصدار المراجع المعنية في الدولة اللوائح التي تتضمّن سلع ومواد غذائية تمت إضافتها الى السلع المعفاة من الرسوم الجمركية.

ونبّهت النقابة الى أن "هذا الأمر يخلق إرباكاً في قطاع المواد الغذائية، خصوصاً أن الموازنة العامة للعام 2022 تصبح نافذة بمختلف بنودها ومن ضمنها رفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة الى 15 ألف ليرة، بعد شهر من إقرارها في مجلس النواب، أي في 6 تشرين الثاني الجاري.

وأوضحت النقابة أنه و"بنتيجة ذلك، فإن هناك الكثير من المواد الغذائية الأساسية غير المعفاة من الرسوم الجمركية، سترتفع رسومها 10 أضعاف، وهذا الأمر سيلقي أعباءً إضافيةً على المواطن اللبناني في ظل إستمرار الأزمة الإقتصادية والمالية وتوسّع تداعياتها الإجتماعية والمعيشية".

وقالت النقابة في بيانها "عليه نناشد المسؤولين المعنيين تدارك هذا الموضوع الحساس، وإتخاذ الإجراءات المناسبة"، معلنة أنها ستضع الرأي العام اللبناني بمختلف التطورات التي ستحصل على هذا المستوى في الأيام المقبلة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout