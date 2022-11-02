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وزير الصحة ووفد من البنك الدولي في مركز قره كوزيان للرعاية الاولية: استراتيجيتنا ترتكز على الطب الوقائي

2
NOVEMBER
2022
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زار وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، زيارة تفقدية لمركز قره كوزيان للرعاية الصحية الاولية، يرافقه وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط جان كريستوف كاريه، ضم الخبير الاقتصادي في شؤون الصحة في مكتب لبنان رونالد جوميز سواريز واختصاصية الشؤون الصحية فرح اصفهاني.

وهدفت الزيارة إلى تعريف كاريه على الخدمات الصحية المقدمة في المركز الذي يعتبر أحد النماذج الناجحة لمراكز الرعاية الصحية الاولية في لبنان.

وخلال الجولة على اقسام المركز، والتي تشمل طب العائلة وطب الاطفال وطب العيون وقسم الأشعة والفحوص التشخيصية والجراحة العيادية والصحة النفسية والخدمات الاجتماعية، أعرب كاريه عن اعجابه بسير العمل في المركز وتنوع الخدمات المقدمة فيه ونوعيتها.

كما تناول البحث سبل التعاون لمساعدة مراكز الرعاية في كافة المناطق اللبنانية، وبطريقة مستدامة، لمواجهة النقص الحاصل في الموارد البشرية والمادية.

وشرح الوزير الابيض "ان استراتيجية الوزارة هي التوجه نحو الطب الوقائي، وتفعيل وتمكين مراكز الرعاية الصحية الاولية بحيث يقبل المواطن على هذه المراكز لان لديه ثقة في جودة الخدمات المقدمة فيها وليس لانها اقل كلفة فقط".

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