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بالصور- هذا ما أنجز حتى الآن من مشروع مستشفى دير القمر... البستاني: سنواصل العمل لتحقيق الحلم

2
NOVEMBER
2022
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كتب النائب فريد البستاني عبر فايسبوك: 
رغبةً منّا في وضعكم بأجواء متابعة سير الأعمال في مستشفى دير القمر الحكومي، اليكم هذا الموجز المرفع من اللجنة الخاصة بالمستشفى برئاسة البروفيسور أنطوان لطفالله البستاني:
١- المباشرة بأعمال الباطون العائدة لمحطة التكرير بعدما انتهت أعمال الحفر .
٢-إستمرار العمل على تأهيل الساحات الخارجية من أرصفة وحدائق أمام مدخل الطوارئ و مدخل الزوّار وفقاً للتصاميم الموافق عليها من قبل مجلس الإنماء والإعمار.
٣- تنفيذ وتمديد قسم من القساطل و الريغارات حول مبنى المستشفى، العائدة للبنى التحتية الخارجية من صرف صحي وكهرباء ومياه أمطار وغيرها .
٤- إنجاز أعمال تلبيس الواجهات الخارجية للمستشفى بحجر الصخر الطبيعي بنسبة ٩٠٪؜.
٥- متابعة العمل لإنهاء غرفة المحوّل الكهربائي من تلبيس خارجي وسواها .
٦- مواصلة التحضيرات لإطلاق الورشة الداخلية من بلاط وتمديدات كهربائية وميكانيكية وفقاً للمخططات الموضوعة و الموافق عليها من قبل مجلس الانماء و الاعمار.
٧- تركيب اول شباك المنيوم كنموذج مطابق لدفتر الشروط من حيث اللون و المواصفات: (ماركة سيدم ٢٠٠٠- لون برونزي- اكسسوار فولدا- دوبل فيتراج).
كما نلفت انتباهكم الى أن مجلس الانماء و الاعمار وافق على عقود التلزيم و اطلاق الاعمال الجديدة ووقّع عليها للمتعهد والاستشاري بسرعة قياسية بعد متابعة حثيثة و اصرار و دعم سعادة النائب د. فريد البستاني للاسراع في انجاز المرحلة الاولى و افتتاح المستشفى علما ان المتعهد هو: شركة تراست لصاحبها المهندس ناظم فضول والاستشاري مكتب المهندس فريد الجردي.
سنواصل العمل لتحقيق الحلم.
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