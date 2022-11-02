بالصور- هذا ما أنجز حتى الآن من مشروع مستشفى دير القمر... البستاني: سنواصل العمل لتحقيق الحلم

رغبةً منّا في وضعكم بأجواء متابعة سير الأعمال في مستشفى دير القمر الحكومي، اليكم هذا الموجز المرفع من اللجنة الخاصة بالمستشفى برئاسة البروفيسور أنطوان لطفالله البستاني:

١- المباشرة بأعمال الباطون العائدة لمحطة التكرير بعدما انتهت أعمال الحفر .

٢-إستمرار العمل على تأهيل الساحات الخارجية من أرصفة وحدائق أمام مدخل الطوارئ و مدخل الزوّار وفقاً للتصاميم الموافق عليها من قبل مجلس الإنماء والإعمار.

٣- تنفيذ وتمديد قسم من القساطل و الريغارات حول مبنى المستشفى، العائدة للبنى التحتية الخارجية من صرف صحي وكهرباء ومياه أمطار وغيرها .

٤- إنجاز أعمال تلبيس الواجهات الخارجية للمستشفى بحجر الصخر الطبيعي بنسبة ٩٠٪؜.

٥- متابعة العمل لإنهاء غرفة المحوّل الكهربائي من تلبيس خارجي وسواها .

٦- مواصلة التحضيرات لإطلاق الورشة الداخلية من بلاط وتمديدات كهربائية وميكانيكية وفقاً للمخططات الموضوعة و الموافق عليها من قبل مجلس الانماء و الاعمار.

٧- تركيب اول شباك المنيوم كنموذج مطابق لدفتر الشروط من حيث اللون و المواصفات: (ماركة سيدم ٢٠٠٠- لون برونزي- اكسسوار فولدا- دوبل فيتراج).

كما نلفت انتباهكم الى أن مجلس الانماء و الاعمار وافق على عقود التلزيم و اطلاق الاعمال الجديدة ووقّع عليها للمتعهد والاستشاري بسرعة قياسية بعد متابعة حثيثة و اصرار و دعم سعادة النائب د. فريد البستاني للاسراع في انجاز المرحلة الاولى و افتتاح المستشفى علما ان المتعهد هو: شركة تراست لصاحبها المهندس ناظم فضول والاستشاري مكتب المهندس فريد الجردي.

سنواصل العمل لتحقيق الحلم.