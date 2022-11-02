دعوة لإقفال المدارس والثانويات غدا

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إستنكرت اللجنة الطالبية في لبنان “غياب الصيانة والمتابعة الدائمة للبنى التحتية للمباني التعليمية الرسمية جراء الموازنة شبه المعدومة المخصصة للقطاع التربوي”، مطالبة “الجهات المانحة والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية المساهمة في سد الفجوة والحاجة في هذا الخصوص”.

وقالت في بيان اليوم: “إزاء الفاجعة الأليمة التي ألمت بنا اليوم جراء سقوط سقف إحدى الغرف في مدرسة الأميركان الرسمية المختلطة في طرابلس مما أدى إلى وفاة الطالبة ماغي محمود وجرح أخرى، تتقدم اللجنة بأحر التعازي لعائلة الشهيدة وأحبابها وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

وأخيرا تطالب اللجنة “وزير التربية إقفال كافة المدارس والثانويات الرسمية يوم غد الخميس حدادا على روح الضحية ماغي محمود. وكصرخة وجع وغضب للحال الذي آل إليه القطاع التربوي”.