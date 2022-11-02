الكوليرا تنتشر بوتيرة سريعة ونداءات تطالب بضبطها

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لاحظ الخبير في الإحصاء نبيل رزق الله، وجود انتشار سريع لوباء الكوليرا، بحيث ظهر في 16 أو 17 قضاء من أصل 25، مشيراً إلى أن معدل الأرقام في الكوليرا المسجلة والمثبتة أو المشتبه بها، مرتفعة وبلغت 186 حالة يومياً، مقارنة بنسبة أقل مع كورونا.

وشدّد في حديث لـ"صوت لبنان"، على ضرورة تكاتف المجتمع المدني وأجهزة الدولة للعمل من أجل ضبط انتشار الكوليرا، كما حصل مع جائحة كورونا.

وأضاف: اليوم اكثرية المياه التي نشتريها هي من مصادر خاصة واذا احد هذه الينابيع تلوث وهو يوزع المياه لمنطقة باكملها فسنلاحظ اصابات ذات اعراض شديدة، ولا يوجد اسرة في المستشفيات ولا ادوية من هنا يجب اخذ هذا الموضوع بجدية.