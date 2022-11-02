ميقاتي: لبنان "غير خائف" من احتمال إلغاء اتفاق الترسيم إذا فاز نتنياهو

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أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي في حيدث لـ "رويترز" أن "الضمانات الأميركية تعني أنّ لبنان "غير خائف" من احتمال إلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إذا فاز نتنياهو".

يذكر أن زعيم المعارضة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد في وقت سابق، في حديث لاذاعة الجيش الاسرائيلي، ردًا على سؤال بشأن الغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان حال فوز حزبه في انتخابات الكنيست المقبلة، قائلا: "أنني سأتعامل معه (الاتفاق) تماما كما تعاملت مع اتفاق أوسلو"، واصفا إياه بأنه "اتفاق استسلام آخر".

وكان نتنياهو أعرب مرات عديدة عن رفضه للاتفاق، ووصفه في تصريح سابق، بأنه "استسلام تاريخي".

واعتبر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "يائير لابيد وافق على كل مطالب حزب الله، وكان خائفا، ولهذا السبب استسلم".