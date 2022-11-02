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لبنان يتحسّن 5 مراكز عالميّاً في سرعة الإنترنت

2
NOVEMBER
2022
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تحسّنت سرعة الإنترنت عبر الهاتف في لبنان من 25.35 ميغابت في الثانية في شهر آب إلى 26.89 ميغابت في الثانية في شهر أيلول، ما ساهَم بتحسين تصنيفه بخمسة مراتب عالميّاً بحسب إحصائيات موقع سبيدتست.

 وقد نشر موقع سبيدتست.نت (Speetest.net) إحصاءاته لشهر أيلول 2022 والتي يصنّف من خلالها دول العالم بناءً على سرعة الإنترنت عبر الهاتف الجوّال (139 دولة) وسرعة الإنترنت عبر النطاق العريض الثابت (181 دولة).

 وقد حافظت النروج على المرتبة الأولى عالميّاً من حيث سرعة الإنترنت عبر الهاتف الجوّال بسرعة 126.94 ميغابت في الثانية، تبعتها الإمارات العربيّة المتّحدة (متحسّنةً بمرتبة واحدة) بسرعة 126.85 ميغابت في الثانية وقطر (متراجعةً بمرتبة واحدة) بسرعة 124.29 ميغابت في الثانية والصين (متحسّنةً بخمسة مراتب) بسرعة 116.42 ميغابت في الثانية وهولندا (متحسّنةً بمرتبة واحدة) بسرعة 105.52 ميغابت في الثانية. وقد أتت المملكة العربيّة السعوديّة في المرتبة الثالثة إقليميّاً والتاسعة دوليّاً بسرعة 97.15 ميغابت في الثانية تبعتها الكويت (المرتبة العاشرة عالميّاً بسرعة 95.04 ميغابت في الثانية) والبحرين (المرتبة الـ13 عالميّاً بسرعة 83.13 ميغابت في الثانية).

 محليّاً، أتى لبنان في المرتبة التاسعة إقليميّاً والـ71 دوليّاً بسرعة إنترنت عبر الهاتف بلغت 26.89 ميغابت في الثانية، علماً بأنّ هذه الأرقام تشكّل تحسّناً عن أرقام شهر آب عندما أتى لبنان في المرتبة 75 عالميّاً بسرعة 25.35 ميغابت في الثانية.

 أمّا بالنسبة لسرعة الإنترنت عبر النطاق العريض الثابت، فقد تحسّنت تشيلي بمرتبة واحدة لتحتلّ المركز الأوّل عالميّاً بنتيجة 217.43 ميغابت في الثانية تبعتها سنغافورة (متراجعةً بمرتبة واحدة) بسرعة 215.83 ميغابت في الثانية والصين (متحسّنةً بمرتبتين) بسرعة 196.00 ميغابت في الثانية وتايلاندا (متراجعةً بمرتبة واحدة) بسرعة 195.22 ميغابت في الثانية وهونغ كونغ (متراجعةً بمرتبة واحدة) بسرعة 186.02 ميغابت في الثانية. وقد أتت الإمارات العربيّة المتّحدة في المرتبة الأولى إقليميّاً والـ12 دوليّاً بسرعة 146.68 ميغابت في الثانية تبعتها الكويت (المرتبة العشرين عالميّاً بسرعة 112.54 ميغابت في الثانية) وقطر (المرتبة التاسعة والثلاثون عالميّاً بسرعة 87.32 ميغابت في الثانية).

 محليّاً، أتى لبنان في المرتبة الـ14 إقليميّاً والـ163 دوليّاً بسرعة إنترنت عبر النطاق العريض الثابت بلغت 7.37 ميغابت في الثانية علماً بأنّ هذه الأرقام تشكّل تحسّناً عن أرقام شهر آب عندما أتى لبنان في المرتبة 167 عالميّاً بسرعة 6.72 ميغابت في الثانية.

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