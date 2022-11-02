الوزير باسيل: ميقاتي يسعى لإغلاق التحقيق بملف رياض سلامة.. ولا ثقة لحكومته

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اعتبر الوزير جبران باسيل في مقابلة على "الجديد" أنّ الابشع هو الفراغ الحكومي فوق الفراغ الرئاسي وشرعية الحكومة لا تستمد من الخارج، وأنّنا أمام سابقة وجود فراغين الاتكال هو على مجلس النواب أولاً من خلال انتخاب رئيس وثانياً من خلال الانتاج، حيث بات واضحاً أن ميقاتي وبري لا يريدان حكومة ونبّهت حزب الله من أنه يُعطي ميقاتي ورقتين الأولى تصريف الأعمال والثانية التكليف.

وتابع أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أجرى إتصالات اليوم لإغلاق التحقيق بملف رياض سلامة، في حين أنّ موقفه واضح ولن يعطي الثقة للحكومة.



كما اعتبر الوزير باسيل أنّ إتفاق الإطار ليس له قيمة بموضوع ترسيم الحدود البحرية والرئيس بري رئيس سلطة تشريعية ليس له حق القيام بالإتفاقيات، وأنّ مسيرات حزب الله كرّست المعادلة التي وضعناها ومن دون حزب الله ما كان صار إتفاق ترسيم الحدود البحرية.

ومن اهم الامور في ولاية الرئيس عون انه طبق الاستراتيجية الدفاعية ليس على الورق بل على الارض في نقطتين: الاولى عملية فجر الجرود والثانية مسألة الترسيم. وقال :"انا إبن البيئة المسيحية ما فيني فكريا وعقائديا وإيديولجيا قول انه انا قريب لحزب الله".