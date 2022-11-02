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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 2 تشرين الثاني 2022

2
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2022
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

لفت الانتباه إصرار مراسلة إحدى القنوات التلفزيونية وهي تنقل مباشرة من الجزائر وقائع القمة العربية على تكرار الخطأ في اسم رئيس الجمهورية الجزائرية خلال عدة رسائل مباشرة من العاصمة الجزائرية دون أن يلفت نظرها أي من زملائها إلى أن عائلة الرئيس الجزائري هي تبون وليس بتون.

 

خفايا

قال خبير دستوري إن التوصيف الصحيح للرئيس نجيب ميقاتي هو رئيس حكومة تصريف الأعمال لأن لقب الرئيس المكلف سقط مع سقوط وظيفة التكليف وهي تأليف حكومة سقطت بنهاية ولاية رئيس الجمهورية شريكه في التأليف لحين انتخاب رئيس للجمهورية وتسمية رئيس مكلف جديد لتأليف حكومة جديدة.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
يخشى مصدر مطلع أن يؤدي دخول دولة كبرى الى الوضع اللبناني من جديد الى تعقيد المسار المتعلق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وانتظام الوضع العام.

 

لغز
جرت اتصالات لتطويق الذيول التي لم تتوضح بعد، حول تأخير رواتب متقاعدي القطاع العام من مدنيين وعسكريين، لجهة النزول والتحرّك في الشارع!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تفاجأ سفير دولة على علاقة وطيدة بلبنان تسلم مهامه منذ فترة قريبة بحجم استهتار المسؤولين وعدم تقديرهم عمق الأزمة خصوصاً عند طرحه أفكاراً للحل فكان يواجَه بعدم مبالاتهم بالطروحات.

 

تطلب شركة معنية بنقل مباريات المونديال من وزارة الإعلام التكتّم على جواب الدولة القطرية في ما خص السماح بنقل المباريات عبر تلفزيون لبنان، وكشفت مصادر متابعة أن السبب وراء هذا الطلب هو الخشية من خسارة عدد كبير من المشتركين، ولذلك يُترك الجواب النهائي للحظات الأخيرة.

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