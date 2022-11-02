لست مرشحا للرئاسة. باسيل للجديد (مقتطفات): "من دون حزب الله ما كان صار إتفاق ترسيم الحدود البحرية"

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مقتطفات من مقابلة الوزير جبران باسيل مع الإعلامي سامي كليب على قناة الجديد:

-السيد نصرالله قدم فكرة استراتيجية بأن لديهم ثقة بي وبسليمان فرنجية ولم يطلب مني شيئا

-انا اليوم مع فكرة الوصول لرئيس توافقي وفكرة التحدي لن تنجح ولا اطلب شيئا لنفسي ولا اسعى لفرض احد

-عدم تأييدنا لفرنجية معروف من الاساس واوجه دعوة للاتفاق على مرشح ثالث

-اتهموا الرئيس عون بقمع الحريات... نحن اليوم على شاشة "بعد كل شي عملته بالرئيس" هل اقترب احد نحوها بوردة؟

-جعجع كان يعتبر اننا رهائن لدى حزب الله فصار يقول ان حزب الله رهينة لدي

-لا اعرف متى ازور سوريا ونعد امرا "يليق" بالزيارة مشرقيا واكيد انه سيكون هناك لقاء مع الرئيس الاسد

-يحاولون اتهامنا بالعدائية للسعودية والطائفة السنية واتفاق الطائف لكن الامر غير صحيح فنحن اليوم الوحيدون الذين يدافعون عن الطائف

-أنظر بإعجاب لما يقوم به الأمير محمد بن سلمان في السعودية من تطوير في كافة الميادين وأراها اصبحت في مكان آخر خلال سنوات قليلة

- العلاقة مع السعودية خلال عهد الرئيس لم تكن كما يجب أن تكون

-ردا على نفي القاضي عويدات: الملف امامه فليدع غدا ويثبت لي العكس

-كل تصادم عربي عربي يؤذينا وكل تقارب يفرحنا الا اذا كان على حساب لبنان

-17 تشرين إنقلاب على الرئيس والعهد وإنقلاب سياسي إقتصادي وأمني

-قائد الجيش كان متفرجا على انقلاب 17 تشرين ونحن لسنا مع تعديل الدستور وقيادة الجيش لا يجوز ان تصبح هي وحاكمية المركزي ورئاسة مجلس القضاء الاعلى منصة للرئاسة

-لم نتغلب على اسرائيل بالترسيم لنضع ثروة النفط والغاز في يد منظومة الفساد

-السيد نصرالله قدم فكرة استراتيجية بأن لديهم ثقة بي وبسليمان فرنجية ولم يطلب مني شيئا

- أنا لست مرشحا للرئاسة أ"نا أذكى من أنه اعمل هيك" وانا مع فكرة الرئيس التوافقي وتوفير العذابات على البلد

-انا إبن البيئة المسيحية ما فيني فكريا وعقائديا وإيديولجيا قول انه انا قريب لحزب الله

-"انا أول حدا قال لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا و مش مهم الزيح المهم اللي تحته" .. وكان لدولة قطر دور مهم في الترسيم

-عن دعوة بري للحوار: أنا أؤيد كل دعوة للحوار بس هلق مافيني روح عند حدا عم يسبني

-برّي هزم كل الشعب اللبناني

-السفيرة الأميركية طلبت مني فك الإرتباط بيني وبين حزب الله وإعلان موقف واضح قبل فرض العقوبات وبومبيو طلب ذلك من الرئيس عون

-نحن إنظلما بإتفاق معراب ويلي خرب الإتفاق الخيانة التي تعرضنا لها والقوات اللبنانية كانت داخلة بمشروع فتنة حين حصلت حادثة الحريري في السعودية

-مسيرات حزب الله كرست المعادلة التي وضعناها ومن دون حزب الله ما كان صار إتفاق ترسيم الحدود البحرية

-من اهم الامور في ولاية الرئيس عون انه طبق الاستراتيجية الدفاعية ليس على الورق بل على الارض في نقطتين: الاولى عملية فجر الجرود والثانية مسألة الترسيم

-كنا دائما نستند الى تهديدين: ديبلوماسيا من خلال موضوع الخط 29 وعسكريا من خلال المسيرات ودور حزب الله

- قطر كانت من خلف الستار تساعد في خلق الأجواء السياسية لترسيم الحدود البحرية

-موضوع لقائي او عدم لقائي بآموس هوكشتاين في المرحلة الاخيرة لا انفيه ولا اؤكده، لكنه تفصيل، فنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي هو من التيار الوطني الحر يلتقيه، فما الفرق بيننا؟

-ردا على سؤال عن بيان ميقاتي الذي نفى اتصاله اليوم لاقفال ملف رياض سلامة وموضوع ارسال وسيط لطلب الثقة: البيان يؤكد ما كنا نقوله عن طبيعة ميقاتي

-الابشع هو الفراغ الحكومي فوق الفراغ الرئاسي وشرعية الحكومة لا تستمد من الخارج

-امام سابقة وجود فراغين الاتكال هو على مجلس النواب... اولا من خلال انتخاب رئيس وثانيا من خلال الانتاج

-الواضح أن ميقاتي وبري لا يريدان حكومة ونبّهت "حزب الله" من أنه يُعطي ميقاتي ورقتين الأولى تصريف الأعمال والثانية التكليف

-لم نتشاور مع حزب الله في موضوع توقيع مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة والهدف منه التأكيد بأن الحكومة مستقيلة مقابل كل الكلام الذي قيل في هذا الاطار وهو مرسوم يعلن عن حالة ولا ينشئها

-موقفنا واضح لن نعطي الثقة للحكومة نحن نعطي الثقة للحكومة اذا موافقين على رئيسها وبرنامجها وأن نختار نحن وزراءنا

-ميقاتي اليوم، اي في اليوم الاول للفراغ، اجرى اتصالات لاقفال ملف رياض سلامة

-هناك قرار خارجي بمنع تشكيل حكومة وبدعم داخلي من برّي

-ميقاتي ارسل وسيطا قبل سفره الى الجزائر يطلب منح الثقة مقابل تشكيل حكومة فتمنينا له التوفيق

-عن طلب أحد المسؤولين الفرنسيين من ميقاتي عدم تشكيل الحكومة: صاير هيدا الإجتماع وصاير غيره

-ما في وزراء للتيار بالحكومة انما وزراء اختارهم رئيس الجمهورية وصار إتفاق بين الثنائي وميقاتي انه الحكومة "ما بتعمل إجتماعات"

-لو كانت هناك جدية لكان نقاش رسالة الرئيس تم الاثنين لا الخميس وسيكون لنا كلام نقوله في الجلسة

-إتفاق الإطار ليس له قيمة بموضوع ترسيم الحدود البحرية والرئيس بري رئيس سلطة تشريعية ليس له حق القيام بالإتفاقيات