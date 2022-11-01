أمير قطر التقى ميقاتي في الجزائر: أتمنى أن يتجاوز لبنان الصعوبات الراهنة ويتم انتخاب رئيس جديد في اسرع وقت

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إستقبل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء اليوم، في اطار القمة العربية المنعقدة في الجزائر.

وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير المالية علي بن أحمد الكواري.

وفي خلال اللقاء تمنى امير قطر أن يتجاوز لبنان الصعوبات الراهنة ويتم انتخاب رئيس جديد في اسرع وقت ممكن. وقال: "إن قطر ترغب في الافادة من الطاقات اللبنانية،وهي اعلنت عن حاجتها الى توظيف مئة الف لبناني قي كل القطاعات، فيما المتوافر الآن في قطر حوالى ثلاثين الف لبناني فقط".