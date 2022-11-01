مولوي: ميقاتي يدير الحكومة بما يُمليه واجبه الوطنّي بخلاف شخص آخر يدير الملفات بطريق تخلق المشاكل

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قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي: نحن والقوى الأمنية على تنسيق كامل مع قيادة الجيش لضبط الأمن واللبناني لا يريد حربًا ولا أحد يمس بالأمن طالما هناك إرادة بمنع المسّ به.

وفي حديثٍ تلفزيوني، أضاف: لم نوقّع مرسوم التجنيس لأنّه لم يكن يجب أن يمرّ.

ولفت إلى أنّ “تصريف الأعمال ليس جامداً ورئيس الحكومة قد يجمع الحكومة أو لا يجمعها وفق التطوّرات وميقاتي يدير الحكومة بما يُمليه واجبه الوطنّي بخلاف شخص آخر يدير الملفات بطريق تخلق المشاكل”.

وأشار إلى أنّ، “الدستور واضح لجهة عدم جواز الفراغ في الموقع الحكومي ودُعيت للاحتفال في مدينة الطائف وعلى اللبنانيين التمسّك بالطائف وكلّنا متمّسكون به وهو الذي أكّد على نهائية الكيان اللبناني.