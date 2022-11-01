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فخامة الجنرال (بقلم جومانا ناهض)

1
NOVEMBER
2022
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بقلم جومانا ناهض -

فخامة الجنرال
"اشتقتلكن" من قلب قلبك طلعت وع قلب قلبنا فاتت.

ونحنا منقلّك اشتقنالك كتير وأكتر.
اشتقنالك، مش لإن مرق وقت وما شفناك، بيت الشّعب ما كان بعيد عن نظرنا وفكرنا وقلبنا ودروبنا ولا مرّة.

اشتقنالك مش لإن كنت بعيد بحضورك بيناتنا، إنت انزرعت بوجدانّا من أوّل ما لبست البدلة ل مرقّطة.

اشتقنالك مش لإن الرّئاسة وموقع الرئيس قيّدك بخطابات عامّة وشاملة، ومحَبّة منّك كنت عم تنقلا للكلّ ولو كتار ما استاهلوها، لإن نحنا بكلّ نظرة من عيونك ومع كلّ كلمة من كلماتك كنّا شايفين وسامعين قدّيش إنت حرّ وقدّيش محبتك واسعة لشعبك العظيم.

نحنا اشتقنالك لإن اشتقنا نتنفّس حرّية وتحرّر.
نحنا اشتقنالك لإن اشتقنا صوتك يهدر فينا وغضبك ل مقدّس يدعينا.

نحنا اشتقنالك لإن الأرض عم بتنادينا والوطن عم بيناجينا وفي شعب واثق فينا وإنت القايد يللي لنتحرّك  بلاك ما فينا.

جنرال  نحنا وجودك وين ما كنت بيغنينا لإن وين ما بتكون بكون الوطن.

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