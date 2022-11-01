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ماكرون يتّهم روسيا بـ"الإضرار بالأمن الغذائي العالمي"

1
NOVEMBER
2022
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اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا "تضر بالأمن الغذائي العالمي" بقرارها تعليق تنفيذ اتفاق يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية.

وجاء في بيان صادر عن الإليزيه "ناقش الرئيسان مسألة تعليق روسيا تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر بحري. وندد رئيس البلاد بقرار روسيا الأحادي الذي يضر مجددا بالأمن الغذائي العالمي".

وأعلنت روسيا السبت أنها "علّقت" مشاركتها في الاتفاق، بعدما اتّهمت كييف بتنفيذ هجوم "كبير" بمسيّرات على أسطولها في شبه جزيرة القرم.

وأضاف البيان أن ماكرون وزيلينسكي تحدثا أيضا عن "المؤتمر الدولي الذي يهدف إلى دعم الصمود المدني للبلاد طوال فترة الشتاء" والذي تخطط فرنسا لتنظيمه في 13 كانون الأول في باريس ويجمع مانحين وجهات فاعلة أخرى.
 
 
وفي النهاية، جدّد إيمانويل ماكرون لنظيره "جهود فرنسا لزيادة دعمها العسكري لأوكرانيا في أقرب وقت ممكن، خصوصا في ما يتعلق بأنظمة الدفاع المضاد للطائرات".
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