FFA Private Bank يرد على ما ورد في نشرة الأخبار المسائية على احدى القنوات اللبنانية

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تفاجأ FFA Private Bank بحملة استهدفته ضمن تقرير ورد في نشرة الأخبار المسائية على احدى القنوات اللبنانية

وذلك يوم السبت 29 تشرين الأول2022

رداً على ما ورد في هذا التقرير

يهمّنا توضيح التالي:

1- إن علاقة FFA Private Bank بمصرف لبنان لا تشوبها شائبة، ولا أساس لما جاء في التقريرعن أن مصرف لبنان غير راض عن أداء FFA Private Bank وبياناته المالية فقد سبق لمصرف لبنان أن وافق بتاريخ 14/4/2021 "وبصورة استثنائية على اعفاء FFA Private Bank من موجب زيادة أمواله الخاصة" نظراً لملاءته المرتفعة التي تعدت ال 52% والتي تفوق بأضعاف معدل ال 8 % المطلوب من مصرف لبنان.

2- إن تغيير اسم FFA Private Bank يتماشى مع سلسلة الخدمات الجديدة التي سيقدمها المصرف. إن الإسم الجديد المرتبط بالخطة المستقبلية قد حظي على موافقة مصرف لبنان بتاريخ 14/9/2022.

3- يهم FFA Private Bank التأكيد على ما يلي:

- لقد قام المصرف بعد تشرين الأول ٢٠١٩ بتسديد ثمن كامل الأسهم الأجنبية العائدة لعملائه بالدولار FRESH.

- إن شركة(FFA Private Bank (Dubai لم تتوقف يوماً عن ممارسة نشاطها وتتابع عملها المعتاد في خدمة زبائنها باحترافية.

أما ما قيل عن قيود وضعتها سلطة دبي للخدمات المالية على شركة FFA Private Bank (Dubai)، فلقد اقتصرت على الطلب بتاريخ 29/3/2021 وقف التعامل مع عميلين محددين كانا قد تسببا بهذه القيود. التزمت شركة FFA Private Bank (Dubai) بالقرارات ومن ثم تم رفع القيود بتاريخ 15/7/2021.

- إن السيد جان رياشي كان ولما يزل رئيس مجلس إدارة ومديرعام المصرف .

بناءً لما ورد أعلاه من الواضح أنه لا يوجد غموض حول مصيرالمصرف مع إحتفاظ FFA بحقه في إتخاذ الإجراءت القانونية على انواعها بوجه أي تجنٍ أو افتراءات تعرض أو سيتعرض لها.