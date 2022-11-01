نقابة موزعي االغاز أكدت استمرار التعاون مع وزارة الطاقة بشأن جدول تركيب الاسعار: لا توجه تصعيديا ونعمل لحلول تراعي مصلحه المواطن وحقوق الموزعين

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أكد نقيب موزعي الغاز بالمفرق والجملة ومستلزماتها في لبنان عبد الهادي كمال العبيدي، في بيان " ضرورة استمرار التعاون القائم بين النقابة ووزارة الطاقة والمياه والمديريه العامة للنفط في كل ما يتعلق ببيع المحروقات، سيما ماده الغاز، والتنسيق المستمر بينهما عند صدور جدول تركيب الاسعار". وقال:"التأخير اللارادي الحاصل في إصدار التسعيرة، نحن لا نحبذه، سببه تقلب اسعار الدولار في السوق السوداء الذي يعيق عمليه اصدار الجدول من قبل المعنيين في الوزاره كونه يجب ان يستند على معدل وسطي للدولار الاميركي. وهذا في الوقت الحاضر غير متاح العمل فيه لعدم استقرار سعر الدولار" لذلك يحصل خلل وتأخير في صدور جدول تركيب الاسعار وهذا غير مقصود وتتحكم فيه الظروف التي اوردناها".

أضاف :"إن النقابة هي المممثل الوحيد للموزعين في لبنان وهي على تعاون دائم مع الوزارة من أجل الإتفاق على حلول تراعي مصلحه المواطن اللبناني من جهة وحقوق الموزعين من جهة أخرى، وإن أي حق يتعلق بحقوق الموزعين يلقى دعم الوزارة الدائم إذ أنها الوحيدة التي تقوم بإصدار جدول أسعار يومي مراعاة لجميع الأطراف الذين يعملون في هذا القطاع. وهذا كان قد جرى الاتفاق عليه بين النقابة والشركات المستوردة سابقا برعاية وزارة الطاقة والمياه الى حين استقرار سعر الصرف في السوق المحلي في ظل التقلبات الحادة".



وأكد العبيدي "الايجابية المطلقة ممن يعمل في هذا القطاع الحيوي ولا يوجد توجه للقيام باي عمل تصعيدي غير مبرر من اي جهة كانت، وبخاصة من لا يملك صفة"، وقال :"ان اي خطو في هذا الخصوص تعلن من نقابة موزعي الغاز التي هي المشغل الطبيعي للمهنة وتوزيع المادة".