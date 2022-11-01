ميقاتي: لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية بأسرع وقت مُمكن

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أكّد رئيس الحُكومة المستقيلة، نجيب ميقاتي، في تصريحٍ لشبكة "سكاي نيوز عربيّة"، اليوم الثلاثاء، أنّ "الهدف الأساس في لبنان اليوم يتحدّد في انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية بأسرع وقتٍ ممكن"، مشدداً على أهميّة أن يكون الرئيسُ المُقبل جامعاً لكلّ اللبنانيين.



كذلك، أشار ميقاتي إلى أنّه يُفترض أن يبقى مجلس النواب مُنعقداً عندما تكون الحكومة مُستقيلة وتقوم بتصريف الأعمال في ظلّ الشغور الرئاسي.

ويأتي كلامُ ميقاتي على هامشِ مشاركته في الدور الـ31 للقمة العربية التي تُعقد في الجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء.

والتقى رئيس الحكومة، الثلاثاء، الأمين العام لجامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط كما كان له لقاءٌ آخر مع الممثل الشخصي لأمير البحرين، رئيس وزراء البحرين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.