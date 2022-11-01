لا يحق للحكومة ان تجتمع. طرابلسي: نعاهد الرئيس عون الحفاظ على المسيرة

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أكد النائب إدكار طرابلسي أنّه لا خوف على مسار استخراج النفط والغاز في لبنان معتبرا أن هذا الأمر إنتهى والترسيم مع إسرائيل إنجز وعلى الحكومة المقبلة أن تبدء بمرحلة الإستخراج.

وشدد طرابلسي في حديث مع الـtayyar.org أنه من الضروري أن يستكمل رئيس الجمهورية القادم ما بدأه الرئيس عون مع قبرص وسوريا لناحية إستكمال ترسيم الحدود والعمل لإنشاء صندوق سيادي والحفاظ عليه للأجيال القادمة في لبنان.

في الشأن الحكومي، أكد طرابلسي أن الحكومة أصبحت حكما مستقيلة بعد رسالة فخامة الرئيس وعلى الوزراء القيام بتصريف الأعمال بالمعنى الضيق ولا يحق لمجلس الوزراء أن يجتمع ولا تؤول إليه بأي شكل من الأشكال صلاحيات رئاسة الجمهورية.

وأضاف: "نتوقع أن يذهب مجلس النواب لإنتخاب رئيس للجمهورية مع التشديد أنه لا يمكن أن يكون الرئيس المقبل رئيس تحدي أو رئيس كسر عضم".

وقال طرابلسي أن المسؤولية كبيرة على الرئيس المقبل لأنه يقع على عاتقه إستكمال ما بدأه الرئيس عون من الناحية الإقتصاية الإستراتيجية والإنتقال الى مرحلة قادمة لنواكب عملية إستخراج الغاز والخروج من الأزمة الإقتصادية ونهوض البلاد.

ومع نهاية عهد الرئيس ميشال عون، لفت طرابلسي أن فخامة الرئيس العماد ميشال عون سيبقى الرمز الوطني الكبير الملهم لشعبه والتيار الوطني الحر وكل الشرفاء في لبنان لريادته في خوض غمار الحفاظ على السيادة الإقتصادية عبر ترسيم الحدود الإقتصادية مع إسرائيل، وفي حماية الحدود والأمن والقضاء على المنظمات الإرهابية، وعلى إقدامه في مواجهة الفساد عبر إقرار التدقيق الجنائي المالي، وعبر إلزامه مجلس النواب وضع الموازانات السنوية. ولفت إلى أن الرئيس عون سيظل الرمز الصامد في وجه ضرب المؤسسات وعلى رأسها رئاسة الجمهورية.

وختم بالقول نعاهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون بالحفاظ على المسيرة بإرشاده وقدوته.