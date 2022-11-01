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التيار في ايطاليا شارك في يوم الوفاء للرئيس عون

1
NOVEMBER
2022
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أقام التيار الوطني الحر في إيطاليا لقاءً تضامنيا مع الرئيس الجنرال ميشال عون بمناسبة نهاية ولايته برئاسة الجمهورية التي امتدت على ٦ سنوات وذلك لشكره على الصمود بوجه كل التحديات والصعوبات التي واجهته خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية ومن أهمها 
- محاربة الإرهاب والقضاء عليه
- قانون الإنتخاب النيابي النسبي
- الترسيم البحري مع العدو المحتل لأرض فلسطين 
- التدقيق الجنائي المالي لكشف المبددين لأموال الدوله, والذي سيتم للنهاية حتى بعد انتهاء الولاية الرئاسية 
- اعادة النازحين السوريين الى بلادهم رغم كل الصعوبات التي واجهته في الداخل والخارج
 هذه الإنجازات التي تحققت وأخرى لم يكتمل تحقيقها لغاية الآن وللمحافظة على ما تحقق، أقيم هذا اللقاء  لنأكد لفخامة الرئيس العماد ميشال عون، بأننا  "معك مكملين" لتحقيقها.
تخلل خلال اللقاء كلمة للمنسق الدكتور جهاد جبور تحدث خلالها عن انجازات فخامة الرئيس العماد ميشال عون وعن المسيرة النضالية التي امتدت منذ أكثر من45 عام ولم تنتهي بعد، كما حيا واستذكر شهداء ١٣ نشرين الأول ١٩٩٠ الأبطال الذين سقطوا دفاعا عن لبنان، بحيث  كانوا هم الذخيرة الحقيقية لاستمرار المسيرة النضالية والتي ستستمر لما بعد انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال عون.
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