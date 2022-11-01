"منتحلين صفة أمنية"...دخلوا إلى أحد المنازل وسرقوه وشعبة المعلومات توقفهم!

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صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاریخ 21-10-2022 ، سطا ثلاثة أشخاص ملثّمين على أحد المنازل في بلدة ريفون الكسروانية، بعد انتحالهم صفة أمنية، حيث دخلوا شاهرين أسلحة حربية وقاموا بتكبيل المالكين بواسطة أربطة بلاستيكية ثم سلبوهم مجوهرات ومبالغ مالية وهاتفَين خليويَين، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف الفاعلين وتوقيفهم.

بنتيجة الجهود الحثيثة والاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّاتهم وهم كلٌّ من:

ح. ع. (من مواليد عام ١٩٩٠، لبناني)

ض. ج. (من مواليد عام ١٩٨٩، لبناني)

ب. ز. (من مواليد عام ١٩٨٣، لبناني)

بتاريخي 28 و 29-10-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من توقيف الأول في بلدة كيفون – قضاء عالية، والثاني والثالث بعملية متزامنة في بلدة المنصف الجُبيليّة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بما نُسِب إليهم، وذلك بتخطيطٍ وتدبير من الموقوف الأوّل.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا القضاء المختص بناءً على إشارته.