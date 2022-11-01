living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عونيين باقيين (بقلم دانا أبي نادر)

1
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد ساعات قليلة ينتهي عهد فخامة الرئيس ميشال عون و يعود لنا جنرال الرابية و بعد في ناس تسال بوقاحة بعدك عونية ؟ 
 
غريب امر الناس كيف بدك ياني بطل عونية قدام رجل ضحى طول عمره تيبني وطن !! الجنرال ولد ليبني وطن و دخل المؤسسة العسكرية دافع عن لبنان حمل لواء هذا الوطن على اكتافه غدر به الكثيرون الاقربون و الابعدون تحمل سنوات من المنفى الفرنسي لكنه لم يتوقف عن العمل سنوات بكل ما تحمل في طياتها من اوجاع الوطن و المتاجرة بشعبه !!! عاد الى الوطن فخافوه لكن اكمل المسيرة دون كلل دخل الندوة البرلمانية و عمل ما بوسعه الى تحرير الوطن من خاطفيه و سارقي امواله و الفاسدين و المفسدين . عام ٢٠١٦ انتخب رئيساً للجمهورية لتكتمل المؤامرة عليه من قبل من غدره اولاً و ذاك الذي يغدر بالوطن و الشعب كل يوم !! رئيس ذو صلاحيات قليلة و قليلة جداً ما ترك فرصة الا و استعملها لبناء الوطن و هم اكملوا تهديم الدولة فوقفوا في وجهه يداً واحدة داخلية و خارجية لانهم يحبون وطن المزرعة على وطن الحقوق و الواجبات لكنه اكمل النضال اذ انهى عهده باتفاق ترسيم حدودنا البحرية مع العدو مما سمح للبنان ان يكون دولة نفطية و سار بترسيم الحدود مع قبرص كما فتح بوابة عودة النازحين الى سوريا و بدأ معه التدقيق الجنائي و المحاسبة الا ان القضاء  اللبناني كان متخازلاً و جباناً ما عدا قلة قليلة حملت على عاتقها بعض الملفات ….. 
 
نعم ستنتهي الولاية الرئاسية بعد ساعات فيعود ساكن قلوبنا و عقولنا الى منزله و بيننا لكنه سيواصل النضال و نحن بجانبه فقد تحرر من الرئاسة لكنه لن يترك الوطن و لن يستكين انه الجنرال ….. 
 
نعم سنبقى معك لاجل نضالك و تعبك و نشكرك على ما فعلته و نشكرك لانك سلمت الشعلة الى من يستحقها و هو من سيكمل المسيرة مع كافة الرفاق و الاوفياء كباراً كانوا او صغاراً شكراً لانك سلمت جبران باسيل لان فعلاً هو الصهر و سندة الضهر الك و لكل العونين التياريين الاوفياء .
سنبقى معك لاكمال المسيرة و بناء دولة المؤسسات ….. 
 
كنت و سابقى عونية و تيار وطني حر و معك ومع جبران مكملين دون تعب .
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout