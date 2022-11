A + A -

Le 31 octobre 2022 le Général Michel Aoun a accompli une mission en tant que Président de la République et a quitté le Palais Presidentiel pour passer à une autre mission, qu’il mènera depuis sa maison à Rabieh, au plus près de son peuple. Cette nouvelle mission s’inscrit dans la continuité de ses combats justes, qui s’enchaînent un après l’autre depuis plusieurs dizaines d’années.

C’est la succession de missions et de combats qui marque l’histoire de cet homme exceptionnel, riche de valeurs et de principes, un leader remarquable mais parfois surprenant, un militaire courageux et vaillant, mais aussi un politicien sage et visionnaire.

Un homme qui a consacré sa vie à sa patrie, et qui a lutté inlassablement pour un Liban libre, souverain, et indépendant mais aussi pour un Liban État de droits et des institutions, un Liban prospère et sans corruption.

Beaucoup de libanais ont fait confiance à ses choix et à sa vision et ont adhéré à son mouvement patriotique très tôt. C’était le cas des membres du Rassemblement Pour le Liban en France qui l’ont rejoint et l’ont soutenu dès 1988 et, comme le peuple libanais, l’ont accompagné tout le long de ses missions et ses combats sans le lâcher dans les moments cruciaux et difficiles tant pour lui que pour le pays du Cèdre.

Je reviens brièvement sur ces moments qui marquaient à la fois sa vie, la vie des libanais et l’histoire récente du pays en commençant par la période de 1988 à 1990 quand il a été nommé à la tête du gouvernement de transition, en passant par le 13 octobre 1990, puis l’exil forcé en France pendant 15 ans qui s’est terminé par un retour triomphal au Liban le 7 mai 2005. Puis en tant que législateur à la tête du plus grand bloc parlementaire chrétien "le bloc de changement de réformes" pendant onze ans qui se terminent par son élection le 31 octobre 2016 comme Président de la République, ensuite pendant son mandat et surtout après la révolution du 17 octobre 2019 qui fut vite instrumentalisée pour ternir son image et lui faire porter à tort la responsabilité de tous les maux de ce pays et tenter de provoquer ainsi non seulement son assassinat politique mais aussi celui de son mouvement le "Courant Patriotique Libre" avec l’espoir de pouvoir achever cette école patriotique qu’il a fondée. Cette même école qui a réussi à déstabiliser les piliers de ce système corrompu et dévoiler ses membres qui ont volé les caisses de l’état depuis trente deux ans et ont provoqué l'effondrement économique et monétaire.

Après avoir résisté à toutes les campagnes de dénigrement et à toutes les attaques, le président Aoun finit son mandat par un accomplissement historique, la signature de l’accord de démarcation des frontières maritimes avec le droit du Liban d'extraire son pétrole et son gaz, ce qui constitue une vraie opportunité et un réel espoir d’un avenir prometteur pour le Liban, son peuple et pour les générations futures.

Le Général Michel Aoun, un phénomène exceptionnel qui ne se répète pas dans l'histoire du Liban, est le seul président qui quitte le pouvoir et le Palais Presidentiel, exactement comme il y était entré six ans auparavant, entouré par un peuple fier et digne, lui exprimant son soutien, son amour, sa considération et sa reconnaissance.

Au nom de mes camarades du Rassemblement Pour le Liban en France, je me permets d’exprimer la fierté qui est la notre en luttant pour notre pays avec le Général Michel AOUN et en lui assurant que tant que l’objectif n’est pas atteint, la lutte se poursuit.

Dr Antoine CHEDID

President du Rassemblement pour le Liban