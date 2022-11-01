برق ورعد وأمطار... إليكم طقس بداية الأسبوع!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و في الداخل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة وحدوث برق ورعد في فترة الظهيرة، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

- الحالة العامة: يقع الحوض الشرقي للمتوسط تحت تاُثير منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا والذي يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا ويستمر حتى صباح الخميس.

معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 17 و25 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة، ويتوقع أمطار متفرقة تشتد مساء في المناطق الداخلية مع حدوث وبرق ورعد .كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الاربعاء: غائم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و في الداخل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة وحدوث برق ورعد في فترة الظهيرة، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم صباحا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل. يتوقع هطول امطار خفيفة محلية في الفترة الصباحية شمال البلاد مع احتمال حدوث برق و رعد، ويتحول الطقس خلال فترة الظهيرة الى غائم جزئيا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل في درجات الحرارة كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 9 الى 16 درجة، فوق الجبال من 8 الى 14 درجة، في الداخل من 11 الى 25 درجة.

- الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

- الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب تكون الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥ و٧٥% .

- حال البحر: معتدل، حرارة سطح الماء: 25 درجة..

- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس : 5،57

- ساعة غروب الشمس: 16،46