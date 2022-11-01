مكافحةً لجهل الأخصام... هذا ما أنجزه عون! (رامي نجم)

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يتساءَل البعض عن إنجازات عهد الرئيس ميشال عون، فهناك من يسأل بخبثٍ وسخرية، وآخر يسأل بجهلٍ وقلّة معرفة. ويضحكُ البعض بغباء عندما تمتنع عن الإجابة إمّا لسخافة السؤال أو لضيق وقتك. علماً أن عهد عون ورغم ظروفه الإقتصادية الصعبة، يبقى بإمتياز عهد الإنجازات الأكثر والأكبر منذ الطائف.

فمكافحةً لجهل الأخصام، ومن أجل توفير الوقت، هذه عيّنة صغيرة عن إنجازات عهد الرئيس ميشال عون:

- رفض صفقة القرن ومنع توطين الفلسطينيين

- أطلق معركة فجر الجرود وحرر جرود عرسال والقلمون من الدواعش

- أوقف معارك المحاور داخل أحياء طرابلس

- قضى على خلايا إرهابية نائمة ومنع تفجيرات أمنية.

- منع دمج النازحين السوريين وأطلق عودتهم الطوعية.

- بدأ بالتنقيب عن النفط والغاز.

- رسّم الحدود البحرية مع إسرائيل رافضاً التنازل عن نقطة غاز. فأدخل لبنان نادي الدول النفطية.

- أقر قانون استعادة الجنسية للبنانيّي الأصل.

- أقر قانون إنتخابات نسبي عصري.

- أعطى المغتربين حق الإقتراع لأول مرة.

- أقر موازنات عامة للدولة بعد سنوات من غيابها

- طوّر خطط للكهرباء (رغم عرقلة تنفيذ معظمها)

- وضع خطط مياه وبنى مشاريع سدود (رغم عدم انتهائها)

- تصدى لكارتيلات النفط والمولدات

- منع محاولة إنقلاب ١٧ تشرين

- أطلق التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان رغم العرقلات والتأخيرات.

- فضح رياض سلامة وخططه وأدواته وأطلق ملاحقته القضائية.

- أقر عدة قوانين لمحاربة الفساد (كشف حسابات الموظفين، حق الوصول للمعلومات،.....)

- رد جزء كبير من التمثيل العادل والمناصفة للمسيحيين.

- عيّن قناصل في مختلف الدول مسهّلاً معاملات المغتربين

- أضعَف المنظومة وخلخَل أساساتها.

أمّا أكبر إنجازاته، فيبقى صموده ٦ سنوات في سدة الرئاسة بوجه مؤامرات العملاء المأجورين وعلى قلوب الأخصام الحاقدين.