هيئة كولكو كندا شاركت في يوم الوفاء للرئيس ميشال عون

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شارك نائب المنسق العام لكولكو كندا السيد فواز بادور والذي يزور لبنان مع وفد من هيئة كولكو وندسور في وقفة يوم الوفاء والشكر لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتي اقيمت في الباحة الخارجية لقصر بعبدا ،أطل فيها فخامة الرئيس على محبيه شاكرا عاطفتهم الصادقة ، واعدا اياهم بمواصلة النضال سويا للوصول الى الوطن الذي نحلم به .وكان للسيد بادور شرف مواكبة هذا اليوم التاريخي و التوقيع على العلم اللبناني المجيد الذي حمل تواقيع اللبنانيين الاوفياء منذ العام ١٩٩٠ مرورا ب ٢٠٠٥ يوم العودة ويوم الوفاءفي ٣٠ ت١ ٢٠٢٢ لما يحمل من رمزية وطنية مشرفة لتاريخ العماد عون النضالي وشعبه العظيم .