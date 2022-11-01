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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 1 تشرين الثاني 2022

1
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البناء: خفايا وكواليس


كواليس

قالت مصادر عسكرية غربية إن الوقائع الآتية من الحرب في اوكرانيا تشير الى نجاح القوات الروسية بوقف التقدم الأوكراني والإمساك بزمام المبادرة مجدداً عبر حرب استنزاف الموارد الأوكرانية خصوصاً في مجال الكهرباء وإثبات السيطرة النارية.

 

خفايا

قال مرجع نيابي إن فرضية تحقيق رسالة رئيس الجمهورية للمجلس النيابي تأثير على المسار الحكومي كانت تقتضي إرسال رسالة تضع التعثر الحكومي في عهدة مجلس النواب قبل أسبوع على الأقل من نهاية الولاية الرئاسية تسبق رسالة “أشهد أني بلغت”.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
تجاوز المعنيون في مؤسسة كهرباء لبنان، بمن فيهم وزير الطاقة، التطرُّق إلى مصير الفيول العراقي، الذي من المفترض أن يكون وصل إلى لبنان؟


غمز
يحرص نائب له مكانة وموقع، على الرغم من انتمائه لتيار معروف لتحييد نفسه عن المواقف التي تُوصف بـ«التحدّي».


لغز
لا مواعيد معروفة لدفع الرواتب عن الشهر الذي استحق، والسبب، كما تتحدث معلومات هو عدم تأمين الاعتمادات، وربما تأخير صدور الموازنة، وإن كان الدفع لا يلحظ الزيادات الأخيرة!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يؤخذ على نائبتين تقاربهما السياسي فيما بينهما هوّة تتصل بملف النازحين وقد أخذ على الأولى عنصريتها ازاء هذا الملف على عكس مواقف الثانية.

 

يتردد أنّ بعض موظفي القطاع العام الذين يخضعون لتدريبات في معهد باسل فليحان في ما خصّ قانون الشراء العام، قد حصلوا مسبقاً على الأسئلة ما ساعدهم على تجاوز الامتحان بنسبة نجاح عالية، مع العلم أنّ المعهد الوطني للإدارة هو المعني أصلاً بتدريب الموظفين.

 

إستغربت مصادر إعلامية متابعة تصرفات نائب جديد في البرلمان في أحد المطاعم الساحليّة، اذ منذ دخوله الى المقهى وهو يوزع الابتسامات والسلامات على الحضور الذي بدا عليه وكأنه لا يعرف أبداً النائب.

 

 

 

الجمهورية: أسرار

اسم وارد في لائحة المرشحين الجادّين للرئاسة
أحد السياسيين المتابعين قال إنّ إحدى الشخصيات الأكثر إشكالية في البلاد لا يزال إسمها وارداً في لائحة المرشحين الجادّين للرئاسة.

 

لقاء لم تنتهِ رياحه إلى ما تشتهي سفن قطبين كبيرين
تبيّن أنّ لقاءً عُقد بين قطبين كبيرين قبل أيام لم تنتهِ رياحه إلى ما تشتهي سفنهما لكن تمّ الإتفاق على أنّ للبحث صلة.


حالة من الإرباك والإضطراب
يعيش فريق سياسي حالة من الإرباك والإضطراب ما يجعله غير قادر مرحلياً على اتخاذ خيارات حاسمة إزاء استحقاقات داهمة

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