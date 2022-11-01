البناء: خبراء دستوريون: تعيين وزراء جدد يحتاج الى ثلثي مجلس الوزراء الأمر غير المتوفر

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

تشير معلومات «البناء» الى أن وزراء التيار الوطني الحرّ أبلغوا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأنهم لن يحضروا جلسات مجلس الوزراء ولا جلسات اللجان الوزارية، وهم وليد نصار ووليد فياض وهكتور حجار وموريس سليم.



وأثار كلام ميقاتي حول تعيين بدلاء للوزراء الذي سيقاطعون الحكومة بالوكالة، غضب التيار الوطني الحر الذي أكد أن هذه الخطوة غير دستورية. فيما أكد دستوريون أن تعيين وزراء جدد يحتاج الى ثلثي مجلس الوزراء الأمر غير المتوفر. ولم يُعرَف اذا كان وزراء آخرون سيتضامنون مع وزراء التيار.