الخارجية الفرنسية: لانتخاب رئيس جديد للبلاد دون إبطاء

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دعت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان, اليوم الاثنين, البرلمان اللبناني إلى "انتخاب رئيس جديد للبلاد دون إبطاء".



وأشارت في البيان إلى أنَّ, "فرنسا دعت النواب اللبنانيين إلى انتخاب رئيس جديد دون إبطاء، كما ودعت السياسيين الى تحمل مسؤولياتهم وان يكونوا على مستوى المرحلة، لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين".



واعتبرت "الخارجية الفرنسية", أنَّ "لبنان يمر بازمة اقتصادية ومالية واجتماعية خطيرة وغير مسبوقة، تتطلب تفعيل عمل المؤسسات واتخاذ الاجراءات اللازمة للنهوض بالبلد وتحسين الظروف المعيشية للبنانيين".