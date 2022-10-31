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فياض في الجزائر يبحث امكانية تأمين الفيول لـ"كهرباء لبنان"

31
OCTOBER
2022
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غادر وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض الى الجزائر بعد ظهر اليوم، برفقة الوفد الحكومي الرسمي المشارك في اجتماعات القمة العربية المنعقدة في الجزائر، حيث سيعقد فياض اجتماعات تتعلق بتأمين الفيول والنفط لمؤسسة كهرباء لبنان.
والتقى فياض فور وصوله الى الجزائر، برئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن الذي كان في استقبال الوفد اللبناني في مطار هواري بومدين. واشار الوزير فياض الى أهمية الغاز والنفط في هذا الظرف الدقيق الذي نعيشه عالمياً، وموقع الجزائر المهم في المعادلة الجديدة كونها تمتلك معملين كبيرين للغاز المسال، مما يفتح فرصة مجدية لتصدير الغاز المسال الى أوروبا. وأكد فياض دور الجزائر الهام والاستراتيجي الذي يترسخ اكثر الآن في استضافتها للقمة العربية.
كما التقى الوزير فياض وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي التي هنّأها باستلام المهام الوزارية الجديدة. وتطرق الى أهمية الاستفادة من الطاقة المتجددة التي تشكل كلفة اقل وفاتورة بيئية منخفضة مقارنة مع الاسعار المرتفعة المرتبطة بتصدير الجزائر للغاز المسال الى اوروبا والعالم .
ويلتقي الوزير فياض في هذا الزيارة، كبار المسؤولين الجزائريين المعنيين في قطاعات النفط والطاقة.

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