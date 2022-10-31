مصلحة الابحاث: بدء التسجيل لورشة العمل الثانية حول أنظمة الزيتون المتعددة الوظائف في لبنان

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اعلنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية "LARI" والمعهد الزراعي المتوسطي في خانيا "MAICH"، في بيان، "بدء عملية التسجيل لورشة العمل الثانية "B2B event" حول أنظمة الزيتون المتعددة الوظائف التي ستعقد في 15 تشرين الثاني المقبل من الساعة 9:00 صباحا الى 5:30 مساءً بالتوقيت المحلي في فندق جفينور روتانا - الحمرا - بيروت".

واشارت المصلحة الى انه "على غرار ورشة العمل الأولى "First B2B event" والتي عقدت في 21 تمّوز 2022، سيقدم خلال الجلسة الصباحية، باحثون من لبنان واليونان وإيطاليا ابتكاراتهم التي تم تطويرها واختبارها في العديد من دول البحر الأبيض المتوسط. البعض من هذه الابتكارات يتعلق بإدارة بساتين الزيتون ويتضمن زراعة أشجار الزيتون مع محاصيل اخرى، وفوائد رعي الدجاج في بساتين الزيتون وطرق اعادة تأهيل بساتين الزيتون المهجورة. أما البعض الآخر فسيكون أكثر ارتباطا بالموارد الوراثية للزيتون ومصادقة زيت الزيتون. وسيشمل تحديد أصناف الزيتون الجديدة التي تتحمل الملوحة، وتوصيف أشجار الزيتون القديمة والحفاظ عليها، وأدوات للتحقق من أصل زيت الزيتون من أصناف مختلفة ومن أصول مختلفة".

اضاف البيان: "أما جلسات بعد الظهر، فستشمل طاولتين مستديرتين للتفاعل وتبادل الخبرات ومناقشة إمكانيات تنفيذ هذه الابتكارات في بلدان البحر الأبيض المتوسط وخصوصا في لبنان. علاوة على ذلك، ستسمح ورشة العمل بعقد اجتماعات فردية بين أصحاب المصلحة الاقتصاديين والباحثين الذين لديهم اهتمامات مشتركة".

ودعا البيان "مراكز البحوث والجامعات وصناع السياسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمزارعون وغرف التجارة والباحثون ورجال الأعمال والمهندسون الزراعيون والفنيون، للمشاركة في هذا الحدث الذي يهدف إلى مطابقة الحاجيات مع الطلبات للابتكار. وسيجتمع المشاركون لتبادل الخبرات ومناقشة التعاون المحتمل بشكل رئيسي في مجال الزراعة الحرجية في أنظمة الزيتون المتعددة الوظائف".

وختم: "تم تنظيم هذه الورشة التي تهدف إلى دعم التعليم والبحث والتطوير والابتكار ونقل التكنولوجيا بالإضافة إلى نشر نتائج البحث وتسويقها، في إطار مشروع "مختبرات حيّة عبر الحدود للزراعة الحرجية - LIVINGAGRO" المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج "ENI CBC Med"، من قبل مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية "LARI" وبالتعاون مع المعهد الزراعي المتوسطي في خانيا "MAICH".

واوضح البيان الى انه "للاطلاع على برنامج ورشة العمل والتسجيل للمشاركة عبر الإنترنت أو حضورياً، يرجى النقر على الرابط التالي: https://livingagrolab.eu/ar/online-registration-form-to-third-brokerage-event-in-lebanon/".