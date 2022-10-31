مكاري في لقاء مع عمداء كليات الإعلام ومديريها: لتفعيل التعاون مع الجامعات وتدريب الطلاب في مديريات الوزارة وتلفزيون لبنان

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عقد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري إجتماعًا مع عمداء كليات الإعلام ومديريها ورابطة أكاديميي الاعلام في حضور المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحه، في القاعة العامة في الوزارة.

وعرض الوزير المكاري لنشاطات الوزارة وتفعيل التعاون بين الوزارة والجامعات على صعيد:

1- إفساح المجال لطلاب كليات الإعلام للتدريب في مختلف مديريات الوزارة ووسائل إعلامها وتلفزيون لبنان.

2- إفساح المجال لطلاب كليات الإعلام للمشاركة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية في مجال التقديم والإخراج والإنتاج والتحرير والغرافيك ديزاين.

3- مشاركة طلاب الجامعات في البرامج الشبابية التي ستنفذ بالتعاون بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة والأخبار الزائفة وخطاب الكراهية وحق الوصول إلى المعلومات والحوار الوطني إلخ…

4- إشراك كليات التوثيق والسمعي – البصري في مشروع حفظ ورقمنة وتثمين أرشيف إذاعة لبنان والوكالة الوطنية للإعلام والمنشورات اللبنانية وتلفزيون لبنان.

5- إدخال مواضيع التحقق من الأخبار الزائفة ومكافحة خطاب الكراهية وحق الوصول إلى المعلومات ضمن المناهج التعليمية.

6- إمكان إستفادة الطلاب من دورات تدريبية حول هذه المواضيع تنظمها وزارة الإعلام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسكو.

7- تعيين لجنة مصغرة لمتابعة التعاون في كل هذه المواضيع وغيرها.

ولفت الوزير مكاري إلى أن “هناك أزمة على مستوى الكادر البشري في وزارة الإعلام بسبب عدم وجود إمكان توظيف عناصر جديدة لسببين: أولهما الموضوع المادي، وثانيهما قرار مجلس الوزراء عدم التوظيف ما تسبب بترهل الجسم الوظيفي وعدم قدرته على مواكبة التطورات والأحداث.”

وقال: “حيال هذا الواقع، إرتأينا إطلاق مشروع تعاون مع طلاب وخريجي كليات الإعلام لحل هذه الأزمة بشكل أن يحمل هذا المشروع الإفادة لنا كوزارة ولكم كطلاب.”

وعرض للإنجازات التي تحققت في الوزارة والمشاريع المقرر تنفيذها، لافتًا إلى أن “الأهم هو أننا حافظنا على أرشيف وزارة الإعلام من تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية والوكالة الوطنية للإعلام ومركز الدراسات.”

وأشار إلى أننا “في جهوزية لنزور كل الجامعات والكليات وأن نقدم محاضرات مع الطلاب وأن يكون هناك حوار مفتوح إلى أبعد الحدود، وكل الذي نطلبه هو أن يعود لبنان إلى الساحة العربية والعالمية،” وقال: “أود أن أؤكد أن حرية التعبير مصانة إلى أبعد حدود.”