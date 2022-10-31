بالصور: "هالووين" ينهي حياة غرايس راشد!

توفيت شابة أستراليّة، من أصول لبنانيّة، تُدعى غرايس راشد، وتبلغ من العمر 23 عاماَ، في حادث التدافع الذي قضى فيه 146 شخصاً، في إحتفالات "الهالوين"، في العاصمة الكورية الجنوبيّة، سيول.



وقد نعت وسائل الإعلام الأستراليّة راشد، وكتبت "The advertiser": "تحيّة لغرايس راشد، إبنة الـ23 عاماً التي تُوفيت في تدافع عيد "الهالوين" في سيول، منتجة أفلام موهوبة ونموذج يحتذى به و"ملاك رائع".



كذلك، قالت صحيفة "ديلي ميل"، إنّ راشد نشرت في آب الماضي، مقطع فيديو بعنوان "ما تعلمته خلال 24 عاما تقريبا من حياتي"، وعلقت عليه قائلة: عندما تغادر، لا تأخذ شيئا معك. لذلك استمتع بوقت هنا".

كما نعتها إحدي صديقاتها، وكتبت: "لقد تحطمت لأنك ذهبت. فلترقد روحك بسلام أيتها الفتاة الجميلة".