تقديرًا لعمله الانساني...الرئيس عون يمنح آخر وسام في عهده لـ وديع العبسي!

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منح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اخر وسام في عهده (وسام الاستحقاق الوطني) الى رجل الاعمال اللبناني وديع العبسي، تقديرًا لعمله الانساني ومساهمته طيلة عقود في ترميم وبناء الكنائس والمساجد في مختلف المناطق اللبنانية، ودعمه المطلق وتقديماته للمؤسسة العسكرية، ودعمه الرياضة والرياضيين اللبنانيين، ودوره في تعزيز الصداقة اللبنانية - الكويتية.

وشكر العبسي للرئيس عون منحه الوسام، واضعًا نفسه بتصرف لبنان واللبنانيين في الداخل والخارج، متمنيًا العمل لاخر لحظة على تأليف حكومة جامعة تعزز انجاز ترسيم الحدود البحرية واعلان لبنان دولة نفطية، كما ابلغ العبسي الرئيس عون انه باق على مبدأ عدم الرغبة في دخول المعترك السياسي او تولي اي حقيبة وزارية راهنًا.