رابطة الهيئة التعليمية في الكونسرفتوار: لن نتراجع عن الاضراب المفتوح نتيجة لا مبالاة الادارة

A + A -

أعلن رئيس رابطة الهيئة التعليمية في الكونسرفتوار ادي دورليان، في بيان، "ان الانسجام الذي طالما كان سائدا بين الاساتذة وادارة الكونسرفتوار لم يعد على ما يرام، فالعلاقة تدهورت خلال سنة 2022 وتحديدا منذ ايار الماضي".

وقال: "نتيجة لامبالاة الادارة تجاه الهيئة التعليمية واذلالها، اعلنت الرابطة الاضراب المفتوح ابتداء من 27/10/2022 وهي لن تتراجع عن هذا القرار ما لم يتم التعامل معها بواقعية وانسانية واحترام".

واعتبر "ان القرار الصادر عن ادارة الكونسرفتوار اطلاق السنة الدراسية والقاضي باعتماد التعليم الحضوري الالزامي للعام الدراسي 2022-2023 هو قرار جائر أتى من دون دراسة واقعية ومنطقية، ولاسيما من دون تأمين الارضية المناسبة اضافة الى عدم التنسيق مع رابطة الهيئة التعليمية وهذا ما دفع الرابطة الى اعلان الاضراب المفتوح".

وقال: "ان ادارة الكونسرفتوار لم تكترث لرسالة رابطة الهيئة التعليمية الموجهة اليها، بل انها استخدمت اساليب لا تليق بالادارة ولا بالاساتذة نذكر منها:

- عدم مراعاة الظروف الاقتصادية بتسديد رواتب شهر ايلول لقسم كبير من الاساتذة مع تأخير 25 يوما على نهاية الشهر لاسباب نجهلها.

- فرض التشديد العبثي وغير المبرر على الهيئة التعليمية من خلال سجلات الحضور.

-عدم رغبة الادارة في مناقشة مختلف المشاكل المثارة نذكر منها: تأمين بيئة عمل صحية تسمح للاساتذة القيام بمهامهم بما في ذلك تامين الكهرباء ومياه والنظافة والانترنت في جميع فروع الكونسرفتوار، تأمين بدلات نقل واقعية، تسديد متأخرات المساهمة الاجتماعيةالتي يعود تاريخها منذ كانون الثاني 2022، تعديل اجر ساعة الاستاذ المتدني جدا والذي يبلغ 22500 و 18000 و13050 للفئة الاولى والثانية والثالثة بالتوالي، تخفيف دوامات العمل الحضوري ومرونتها اسوة بما يتم تطبيقه لاساتذة القطاع العام وموظفيه والافادة من كل التقديمات التي تصرف للعاملين في القطاع العام".

وختم دورليان: "ان استاذ الموسيقى هو الركن الاساسي الذي بني على اكتافه المعهد الموسيقى منذ تأسيسه، فكرامته الشخصية هي من صلب ازدهار المعهد وتقدمه".