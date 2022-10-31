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نقابة موزعي الغاز: ننتظر معالجة هذه المسألة... والا!!

31
OCTOBER
2022
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 اعترض رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون، في بيان، على "استمرار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في عدم التزامه بصدور جدول تركيب الاسعار باكرا صباحا مما يخلق فوضى وارباكا في سوق توزيع الغاز ويلحق خسائر لدى الموزعين".

 

واعتبر أن "هذا اسلوب اللامبالاة في العمل في مصالح الناس والدولة يزيد من معاناة المواطنين، بدلا من العمل لخدمتهم وتسهيل امورهم الحياتية"، مؤكدا "ان الحلول بسيطة، ولكن الوزير فياض يرفض العمل عليها لأسباب نجهلها".

ورأى زينون أنّ "هذا الامر أصبح غير مقبول ويطلب تدخل من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ومن نواب الامة لمساءلة فياض عن تقاعسه في اتمام واجباته الادارية وعدم سعيه لتسهيل امور العاملين في هذا القطاع خصوصا وان تحت سلطته مديرية عامة للنفط ما عليها سوى إعطائها تعليماته بضرورة صدور جدول تركيب الاسعار صباحا باكرا".

وشدد محذرًا على "أننا ننتظر للمرة الاخيرة وجوب معالجة هذا الخلل، وإلا، فأننا سنضطر الى اعلان الاضراب العام عن توزيع الغاز في كل المناطق"

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