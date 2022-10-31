نتنياهو يهدد بإلغاء اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

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هدد زعيم المعارضة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بإلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي.

وفي حديث لاذاعة الجيش الاسرائيلي، هدد نتنياهو بإبطال الاتفاق مع لبنان في حالة فوز حزبه في انتخابات الكنيست القادمة، قائلا: “سأتعامل مع الاتفاق تماما كما تعاملت مع اتفاق أوسلو”، واصفا إياه بأنه “اتفاق استسلام آخر”.

وكان نتنياهو أعرب مرات عديدة عن رفضه للاتفاق، ووصفه بأنه “استسلام تاريخي”، معتبرا أن رئيس الوزراء “يائير لابيد وافق على كل مطالب حزب الله، وكان خائفا، ولهذا السبب استسلم”.