الرئيس عون: اعتماد بيروت مقرا للمكتب الاقليمي في الشرق الاوسط دليل على دور لبنان الثقافي والحضاري في محيطه والعالم

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ابلغ الرئيس عون الامينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لويز موشيكيوابو ان اعتماد بيروت مقرا للمكتب الاقليمي في الشرق الاوسط دليل آخر على ثقة العالم بلبنان وتأكيد على دور لبنان الثقافي والحضاري في محيطه والعالم

وقالت الممثل الخاص لرئيس الجمهورية في المنظمة الفرانكوفونية جرجورة حردان: هذا المشروع الذي تأخر ، ما كان ليبصر النور لولا الإرادة الصلبة لرئيس الجمهورية اللبنانية والامينة العامة للفرانكوفونية، والتزام وتفاني واحتراف فرق العمل التي تساعدهما

كما وأكدت الامينة العامة للمنظمة الفرانكوفونية مشيدة بالدور الذي لعبه الرئيس عون في اختيار بيروت مقراً للمكتب الاقليمي للمنظمة في الشرق الاوسط وتصف العاصمة اللبنانية بالمنارة المشعة في المنطقة