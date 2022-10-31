living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كتل هوائية باردة ... فهل تتساقط الأمطار؟

31
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة أحيانا شمال البلاد وتشتد مساء في المناطق الداخلية مع حدوث وبرق ورعد.
 
وجاء في النشرة الاتي:
 
- الحال العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا بمنخفض جوي متمركز  فوق جزيرة كريت مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، مما يؤدي الى تدن ملحوظ في درجات الحرارة و طقس متقلب وماطر أحيانا يستمر حتى صباح الخميس.
 
معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الأول بين 21و 29 درجة، ولشهر تشرين الثاني بين 17 و 25 درجة.
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
 
الإثنين:  غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة أحيانا، تشتد مساء في المناطق الشمالية والداخلية واحتمال حدوث وبرق ورعد.
 
الثلاثاء:  غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة أحيانا شمال البلاد وتشتد مساء في المناطق الداخلية مع حدوث وبرق ورعد .
 
الأربعاء:  غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية والداخلية.
 
الخميس:  غائم جزئيا صباحا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتوقع هطول امطار خفيفة محلية في الفترة الصباحية بخاصة شمال البلاد. يتحول الطقس خلال النهار الى قليل الغيوم مع عودة درجات الحرارة الى الإرتفاع.
 
- الحرارة على الساحل من 19 الى 24 درجة، فوق الجبال من 7 الى 15 درجة، في الداخل من 9 الى 23 درجة.
 
- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15و 40 كم/س.
 
- الانقشاع:  متوسّط يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب تكون الضباب.
 
- الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 57و 77% .
 
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.
 
- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق
 
- ساعة شروق الشمس:  5,57
 
- ساعة غروب الشمس:  16,46
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout