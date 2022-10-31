أزعور: توصيات صندوق النقد لسعر الصرف أن يكون مرنًا والإصلاحات ضرورية لمعالجة الاقتصاد

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أشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إلى أنّه "يجب إقرار الإصلاحات الاقتصادية بالكامل في لبنان، حتى يتم تأمين تمويل إضافي يساعد في النهوض بالاقتصاد اللبناني".

ولفت في حديث لشبكة "الشرق"، إلى أنّ "الاصلاحات ضرورية نظرًا للوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وارتفاه التضخم وتراجع القدرة الشرائية"، موضحًا أنّ "إصلاح المؤسسات العامة ومعالجة مشكلة الحوكمة ومحاربة الفساد، هذه الأمور موجودة في الاتفاقية وتنفيذها يسرّع في عملية دول البرنامج حيّز التنفيذ".

وكشف أزعور، أنّ "توصيات صندوق النقد بشأن سعر الصرف، أن يكون مرنًا ويتحدد بحسب العرض والطلب"، موضحًا أنّ قانون السرية المصرفية يجب أن يكون واضحًا وشفافًا"، مؤكدًا أنّ "موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ايجابي، لكن الاصلاحات ما زالت ضرورية، وهي مدخل أساسي لمعالجة الاقتصاد".